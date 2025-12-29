Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bargeld aus Wohnung gestohlen

Lippstadt (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Erwitter Straße in Lippstadt war in der Zeit zwischen Samstag (27. Dezember), 20 Uhr, und Sonntag (28. Dezember), 8:30 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Die Tür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss wurde gewaltsam aufgebrochen. Aus der Wohnung wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell