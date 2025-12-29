PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Zigarettenautomaten innerhalb weniger Stunden gesprengt

Ense/Möhnesee (ots)

Drei Zigarettenautomaten in Ense-Höingen und Möhnesee-Völlinghausen wurden am Donnerstagabend (25. Dezember) und in der Nacht zu Freitag (26. Dezember) gesprengt.

Anwohner hörten am Donnerstag gegen 17:30 Uhr einen lauten Knall im Bereich der Straße "Haarweg" in Höingen. Dort war ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Ein Zeuge sah, dass ein schwarzer VW Up unmittelbar nach der Tat in Richtung Osten davon fuhr. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand eine unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten.

Auch im Bereich der Straße "Zum Wildpark" in Völlinghausen hörten Anwohner am Donnerstag gegen 22:45 Uhr einen lauten Knall. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten dort ebenfalls einen Zigarettenautomaten gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen wurden aber weder Zigaretten noch Bargeld gestohlen.

Etwa zwei Stunden später kam es zu einer weiteren Sprengung im Bereich der Syringer Straße in Völlinghausen. Auch dort hörte ein Anwohner einen lauten Knall und bemerkte kurz danach, dass ein nahegelegener Zigarettenautomat beschädigt wurde. Den oder die Täter sah der Mann nicht, allerdings hörte er in Tatortnähe ein Auto. Ob in diesem Fall etwas aus dem Automaten entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

