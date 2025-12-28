Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Glatte Straßen im Kreisgebiet Zahlreiche Unfälle

Kreis Soest (ots)

Am frühen Samstagabend des 27.12.2025 kam es bis kurz vor Mitternacht zu mehreren glättebedingten Verkehrsunfällen und Gefahrenstellen. Die Unfallorte erstreckten sich hierbei über das gesamte Kreisgebiet. Am stärksten betroffen waren der südliche und östliche Bereich des Kreises Soest. In den meisten Fällen kam es zu Kollisionen mit Verkehrszeichen, Bäumen oder geparkten Autos und es blieb es bei Sachschäden. Drei Personen in Soest, Werl und Wickede stürzten auf glatten Wegen und verletzten sich hierbei leicht. Zwischen Herringsen und Altenmellrich kam es an gleicher Stelle kurz hintereinander zu zwei Verkehrsunfällen mit Sachschäden. Zunächst verunfallte ein Pkw in der Höhe eines Fußgängerüberweges. Kurz darauf geriet ein Streufahrzeug ins Rutschen und prallte gegen ein Wohnhaus. Verletzt wurde hier niemand, es blieb bei Sachschäden. Nach Mitternacht entspannte sich die Lage und es kam zu keinen weiteren witterungsbedingten Einsätzen. (ko)

