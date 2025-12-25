Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Zwei Täter wurden bei einem Einbruch gestört

Welver (ots)

Am Heiligabend brachen zwei bislang unbekannte Täter in eine Privatwohnung über einem Restaurant an der Werler Straße in Welver ein. Gegen 18:15 Uhr kletterten die Einbrecher auf ein Vordach des dortigen China Restaurants. Von dort drangen die Täter über ein Fenster in die Wohnung des Restaurantbesitzers ein. In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei 21. und 24 Jahre alte Bewohnerinnen. Als die Täter dies bemerkten, flüchteten beide aus der Wohnung über die Werler Straße in unbekannte Richtung. Die Täter wurden durch die Videoaufzeichnung des Restaurants aufgezeichnet. Es handelte sich offensichtlich um zwei Männer. Eine Person war von schlanker Statur und trug zur Tatzeit einen hellen Kapuzenpullover, eine helle Hose, eine schwarze Winterjacke und schwarze Sneaker mit heller Sohle sowie eine Wintermütze. Der zweite Täter war ebenfalls von schlanker Statur und trug eine helle Winterjacke mit einer hellen Hose. Dazu schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe und eine helle Wintermütze.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen. (rs)

