PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Einbruch in eine Gaststätte

Möhnesee (ots)

In der Zeit zwischen dem 23. Dezember, 20 Uhr und dem 24. Dezember, 08 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Seepark in Möhnesee-Körbecke ein. Die Gaststätte liegt direkt am Seeufer. Die Unbekannten verschafften sich offenbar gewaltsam über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Haus, durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen. (rs)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 10:14

    POL-SO: Einbruch in Tierarztpraxis

    Welver (ots) - In dem Zeitraum von Montag, den 22.12.2025, 19:00 Uhr bis zum Dienstag, den 23.12.2025, 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über einen Nebeneingang Zugang zu der örtlichen Tierarztpraxis. Aus den dazugehörigen Kellerräumen wurde ein Tresor entwendet. In diesem befanden sich diverse Betäubungsmittel. Zudem wurden Schränke und Schubladen in dem Obergeschoss der Praxis durchsucht und Bargeld aus einer Kasse entwendet. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 07:11

    POL-SO: Wohnungseinbrüche in Soest und Warstein - Festnahme in Dortmund

    Soest/Warstein (ots) - Bei einem Tageswohnungseinbruch in Warstein am 23.12.2025 hebelten zunächst unbekannte Täter im Tagesverlauf eine Terrassentür auf und entwendeten Weihnachtsgeschenke und Bargeld. Kurz vor der Tatentdeckung in Warstein wurden in Soest bei einem weiteren Einbruchsversuch mehrere Personen durch Zeugen bei der Tatausführung bemerkt. Diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren