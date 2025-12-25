Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Einbruch in eine Gaststätte

Möhnesee (ots)

In der Zeit zwischen dem 23. Dezember, 20 Uhr und dem 24. Dezember, 08 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Seepark in Möhnesee-Körbecke ein. Die Gaststätte liegt direkt am Seeufer. Die Unbekannten verschafften sich offenbar gewaltsam über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Haus, durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen. (rs)

