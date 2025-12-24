Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbrüche in Soest und Warstein - Festnahme in Dortmund

Soest/Warstein (ots)

Bei einem Tageswohnungseinbruch in Warstein am 23.12.2025 hebelten zunächst unbekannte Täter im Tagesverlauf eine Terrassentür auf und entwendeten Weihnachtsgeschenke und Bargeld. Kurz vor der Tatentdeckung in Warstein wurden in Soest bei einem weiteren Einbruchsversuch mehrere Personen durch Zeugen bei der Tatausführung bemerkt. Diese flüchteten anschließend mit einem Mercedes und Kennzeichen aus Dortmund vom Tatort. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten im Bereich der B1 in Dortmund zum Erfolg. Der Mercedes wurde angetroffen und die beiden Insassen vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug wurde Beute aus dem Einbruch in Warstein aufgefunden und sichergestellt. Der Fahrer des Pkw stand zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ob die beiden Männer mit albanischer Herkunft noch für weitere Taten in Frage kommen, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. (ko)

