PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbrüche in Soest und Warstein - Festnahme in Dortmund

Soest/Warstein (ots)

Bei einem Tageswohnungseinbruch in Warstein am 23.12.2025 hebelten zunächst unbekannte Täter im Tagesverlauf eine Terrassentür auf und entwendeten Weihnachtsgeschenke und Bargeld. Kurz vor der Tatentdeckung in Warstein wurden in Soest bei einem weiteren Einbruchsversuch mehrere Personen durch Zeugen bei der Tatausführung bemerkt. Diese flüchteten anschließend mit einem Mercedes und Kennzeichen aus Dortmund vom Tatort. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten im Bereich der B1 in Dortmund zum Erfolg. Der Mercedes wurde angetroffen und die beiden Insassen vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug wurde Beute aus dem Einbruch in Warstein aufgefunden und sichergestellt. Der Fahrer des Pkw stand zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ob die beiden Männer mit albanischer Herkunft noch für weitere Taten in Frage kommen, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. (ko)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 08:00

    POL-SO: Parfümdiebinnen auf frischer Tat ertappt

    Soest (ots) - Drei junge Frauen aus Hannover wurden am Samstagnachmittag (20. Dezember) dabei erwischt, wie sie im großen Stil Parfüm aus einem Drogeriemarkt in der Brüderstraße in Soest entwendeten. Eine 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ladendetektive beobachteten gegen 14 Uhr, dass zwei 15-Jährige in der Parfümabteilung zahlreiche Parfüms aus den Regalen nahmen und in einen anderen Bereich des ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:10

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Welver (ots) - In der Zeit zwischen dem 19. Dezember, 15 Uhr und dem 22. Dezember, 15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Feldgraben" ein. Die Unbekannten verschafften sich offenbar gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus, durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren