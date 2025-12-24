PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Tierarztpraxis

Welver (ots)

In dem Zeitraum von Montag, den 22.12.2025, 19:00 Uhr bis zum Dienstag, den 23.12.2025, 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über einen Nebeneingang Zugang zu der örtlichen Tierarztpraxis. Aus den dazugehörigen Kellerräumen wurde ein Tresor entwendet. In diesem befanden sich diverse Betäubungsmittel. Zudem wurden Schränke und Schubladen in dem Obergeschoss der Praxis durchsucht und Bargeld aus einer Kasse entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl telefonisch unter 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. (As)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

