Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Parfümdiebinnen auf frischer Tat ertappt

Soest (ots)

Drei junge Frauen aus Hannover wurden am Samstagnachmittag (20. Dezember) dabei erwischt, wie sie im großen Stil Parfüm aus einem Drogeriemarkt in der Brüderstraße in Soest entwendeten. Eine 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Ladendetektive beobachteten gegen 14 Uhr, dass zwei 15-Jährige in der Parfümabteilung zahlreiche Parfüms aus den Regalen nahmen und in einen anderen Bereich des Geschäftes brachten, wo sie augenscheinlich die Diebstahlsicherungen entfernten. Als sie den Drogeriemarkt verließen, sprachen die Ladendetektive sie an, woraufhin eine der beiden Jugendlichen zu Fuß in Richtung Bahnhof flüchtete. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei entdeckte sie versteckt hinter einer Hecke in Tatortnähe.

Auch eine 18-Jährige, die während der Tatzeit im Geschäft mehrfach mit den beiden 15-Jährigen in Kontakt trat, versuchte zu flüchten. Dabei schlug sie einen Ladendetektiv, der die Frau schließlich erfolgreich festhielt. In ihrer Tasche fanden die Beamten ein einsatzbereites Pfefferspray.

Die Beute der drei umfasste insgesamt mehr als 20 Parfüms im Gesatmtwert von fast 3500 Euro. Die 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache in Soest gebracht. Die beiden 15-Jährigen wurden in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

