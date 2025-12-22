Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Anröchte (ots)

Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und drangen nach beschädigen des Küchenfensters in das Einfamilienhaus in der Straße Krumme Wende ein. Um ungestört zu agieren, ließen die Täter die Jalousien im Haus herunter. Augenscheinlich wurde aus dem Haus kein Diebesgut entwendet. Die Kriminalpolizei in Soest such nun Zeugen, die in der Zeit zwischen dem 09.12.2025, 12 Uhr und dem 19.12.2025, 16:50 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Krumme Wende gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

