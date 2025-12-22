PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter werfen Scheibe mit einem Pflasterstein ein

Warstein-Belecke (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.12.2025, 15 Uhr und dem 17.15.2025, 17:15 Uhr, warfen Unbekannte die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Josef-Löbbecke-Straße mit einem Pflasterstein ein. Durch das entstandene Loch konnte das Badezimmerfenster entriegelt und das Wohnhaus betreten werden. Hier blieben alle Behältnisse unberührt. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 08:14

    POL-SO: 23-Jähriger rassistisch beleidigt und angegriffen

    Soest (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag (21. Dezember) einen 23-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz in Soest rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen. Der Unbekannte fuhr gegen 16.30 Uhr ohne erkennbaren Grund mit seinem E-Scooter auf den 23-jährigen Guineer aus Soest zu und beleidigte ihn rassistisch. Anschließend stieß er ihn zu Boden, spuckte ihn an und schlug ihm mit der Faust ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 07:44

    POL-SO: Raub auf Tankstelle

    Soest (ots) - Am gestrigen Sonntagabend (21.12.2025) kam es in Soest zu einem Raub auf die Aral-Tankstelle am Wisbyring. Um 20:37 Uhr betrat eine maskierte männliche Person den Verkaufsraum und bedrohte die Angestelle mit einer schwarzen Schusswaffe. Die Mitarbeiterin übergab dem Täter einen dreistelligen Geldbetrag, woraufhin dieser zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 1,80 Meter groß - ca. 35 Jahre alt - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren