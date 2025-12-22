Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter werfen Scheibe mit einem Pflasterstein ein

Warstein-Belecke (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.12.2025, 15 Uhr und dem 17.15.2025, 17:15 Uhr, warfen Unbekannte die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Josef-Löbbecke-Straße mit einem Pflasterstein ein. Durch das entstandene Loch konnte das Badezimmerfenster entriegelt und das Wohnhaus betreten werden. Hier blieben alle Behältnisse unberührt. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

