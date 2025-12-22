POL-SO: Hecke gerät in Brand - Polizei ermittelt
Soest (ots)
Eine Hecke im Frankenweg in Soest geriet am frühen Samstagmorgen (20. Dezember) aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein Zeuge bemerkte das Feuer kurz vor 6 Uhr, alarmierte daraufhin die Bewohner des Hauses, neben dem die Hecke steht, und wählte den Notruf.
Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Hecke wurde völlig zerstört. Ein geparktes Auto und ein Stromkasten in der Nähe wurden glücklicherweise nicht durch die Flammen beschädigt.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.
