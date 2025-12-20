Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Personenschaden bei Verkehrsunfall mit Güterzug

Warstein (ots)

Am 19.12.2025 gegen 19:12 Uhr geriet eine 19-jährige weibliche Person an der B55 in Warstein-Belecke auf die dort parallel verlaufenden Bahngleise und wurde von einem durchfahrenden Güterzug erfasst. Die Frau war mit 3 weiteren Personen dort an einem unbeschrankten Bahnübergang zu Fuß unterwegs. Die Frau erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Begleiter der jungen Frau erhielten Hilfe durch einen alarmierten Notfallseesorger. Der Zugführer hatte den Unfall zunächst nicht bemerkt und wurde erst im Nachgang durch die Polizei über den Vorfall informiert. Die Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen. Nach jetzigem Stand wird ein Fremdverschulden oder ein Suizidversuch aber nicht angenommen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell