Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 15-jähriger Radfahrer angefahren

Soest (ots)

Am 18.12.2025, um 07:40 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Soester mit seinem Fahrrad den südlichen Radweg am Lübecker Ring. An der Kreuzung Lübecker Ring / Hiddingser Weg bog er nach links ab, um seine Fahrt in Richtung Hiddingsen fortzusetzen. Beim Linksabbiegen übersah ihn der Fahrer eines entgegenkommenden grauen Mercedes Kastenwagens. Dieser kam aus Richtung der Arnsberger Straße und beabsichtigte nach rechts in den Hiddingser Weg abzubiegen. Der Kastenwagen touchierte das Fahrrad des Jugendlichen, worauf dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Mercedes-Fahrer erkundigte nach dem Befinden des 15-jährigen. Als dieser sagte, dass alles in Ordnung sei, setzte der Fahrer des Kastenwagens seine Fahrt, ohne seine Personalien oder Erreichbarkeiten zu hinterlassen, fort. Mit Hilfe eines städtischen Beschäftigten (vermutlich Bauhof) rappelte der 15-jährige sich auf und fuhr weiter zur Schule. Der geschädigte Jugendliche konnte den Fahrer wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 40 - 50 Jahre - arabisch/westasiatisch - Rauschebart - Turban auf dem Kopf - graue Haare darunter sichtbar - deutsch mit Akzent - kräftig gebaut

Der Beifahrer im Kastenwagen konnte so beschrieben werden:

- männlich oder weiblich - jugendlich - kurze schwarze Haare

Da die Personalien des Mercedes-Fahrer nicht bekannt ist, sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

