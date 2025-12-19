PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 15-jähriger Radfahrer angefahren

Soest (ots)

Am 18.12.2025, um 07:40 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Soester mit seinem Fahrrad den südlichen Radweg am Lübecker Ring. An der Kreuzung Lübecker Ring / Hiddingser Weg bog er nach links ab, um seine Fahrt in Richtung Hiddingsen fortzusetzen. Beim Linksabbiegen übersah ihn der Fahrer eines entgegenkommenden grauen Mercedes Kastenwagens. Dieser kam aus Richtung der Arnsberger Straße und beabsichtigte nach rechts in den Hiddingser Weg abzubiegen. Der Kastenwagen touchierte das Fahrrad des Jugendlichen, worauf dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Mercedes-Fahrer erkundigte nach dem Befinden des 15-jährigen. Als dieser sagte, dass alles in Ordnung sei, setzte der Fahrer des Kastenwagens seine Fahrt, ohne seine Personalien oder Erreichbarkeiten zu hinterlassen, fort. Mit Hilfe eines städtischen Beschäftigten (vermutlich Bauhof) rappelte der 15-jährige sich auf und fuhr weiter zur Schule. Der geschädigte Jugendliche konnte den Fahrer wie folgt beschreiben:

   - männlich
   - ca. 40 - 50 Jahre
   - arabisch/westasiatisch
   - Rauschebart
   - Turban auf dem Kopf
   - graue Haare darunter sichtbar
   - deutsch mit Akzent
   - kräftig gebaut

Der Beifahrer im Kastenwagen konnte so beschrieben werden:

   - männlich oder weiblich
   - jugendlich
   - kurze schwarze Haare

Da die Personalien des Mercedes-Fahrer nicht bekannt ist, sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 07:41

    POL-SO: Einbrecher kommen durchs Fenster

    Werl (ots) - Am Donnerstag (18. Dezember) wurde zwischen 15 und 18:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Kurfürstenring in Werl eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter stiegen durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Erdgeschosswohnung ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 15:11

    POL-SO: Verkehrsunfall auf der Wiedenbrücker Straße - Polizei sucht Zeugen

    Lippstadt (ots) - Bereits am Mittwoch, den 27. November 2025, um 17:10 Uhr, ereignete sich auf der Wiedenbrücker Straße, Höhe Krankenhaus, ein Verkehrsunfall, wobei eine 15-Jährige Radfahrerin aus Lippstadt leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 15-jährige die Wiedenbrücker Straße in Richtung Norden. In Höhe des ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:31

    POL-SO: Sprengkraft reichte nicht aus

    Lippstadt (ots) - Unbekannte versuchten am 18.12.2025, 01:25 Uhr, vor dem Haus Beckumer Straße 151 einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Reste eines Silvesterböllers in der Ausgabeluke des Automaten fest. Die Sprengkraft reichte nicht aus, um an das Innenleben des Automaten zu gelangen. Durch die Rußbildung entstand Sachschaden von wenigen Hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren