Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher kommen durchs Fenster

Werl (ots)

Am Donnerstag (18. Dezember) wurde zwischen 15 und 18:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Kurfürstenring in Werl eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter stiegen durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Erdgeschosswohnung ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl telefonisch unter 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell