PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher kommen durchs Fenster

Werl (ots)

Am Donnerstag (18. Dezember) wurde zwischen 15 und 18:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Kurfürstenring in Werl eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter stiegen durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Erdgeschosswohnung ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl telefonisch unter 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 15:11

    POL-SO: Verkehrsunfall auf der Wiedenbrücker Straße - Polizei sucht Zeugen

    Lippstadt (ots) - Bereits am Mittwoch, den 27. November 2025, um 17:10 Uhr, ereignete sich auf der Wiedenbrücker Straße, Höhe Krankenhaus, ein Verkehrsunfall, wobei eine 15-Jährige Radfahrerin aus Lippstadt leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 15-jährige die Wiedenbrücker Straße in Richtung Norden. In Höhe des ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:31

    POL-SO: Sprengkraft reichte nicht aus

    Lippstadt (ots) - Unbekannte versuchten am 18.12.2025, 01:25 Uhr, vor dem Haus Beckumer Straße 151 einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Reste eines Silvesterböllers in der Ausgabeluke des Automaten fest. Die Sprengkraft reichte nicht aus, um an das Innenleben des Automaten zu gelangen. Durch die Rußbildung entstand Sachschaden von wenigen Hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren