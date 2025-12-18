PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kindheitstraum erfüllt?

Bad Sassendorf (ots)

In der Zeit zwischen dem 16.12.2025, 18:30 Uhr und dem 17.12.2025, 06:45 Uhr, entwendeten Unbekannte von der Baustelle an der Bahnunterführung Soester Straße einen Minibagger. Anhand der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass der Täter mit dem Kompaktbagger von der Baustelle zum Spreitweg fuhr. Nach einigen Hundert Metern endete die Fahrt und der Bagger wurde aufgrund Spritmangels auf einem Acker zurückgelassen. Zuvor rammte der unbekannte Baggerfahrer eine Ruhebank und einen daneben stehenden Mülleimer. Ob der unbekannte Baggerfahrer sich einen Kindheitstraum erfüllte, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Soest sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität des Baggerfahrers geben können. Telefonische Hinweise werden unter der Telefonnummer 02921/91000 entgegen genommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

