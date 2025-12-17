Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mutmaßlicher Autodieb festgenommen - Eigentümer von Kfz-Schlüssel gesucht

Lippstadt (ots)

Ein 16-Jähriger aus Lippstadt steht in Verdacht, zwischen dem 31. Oktober und dem 22. November vier Fahrzeuge im Stadtgebiet Lippstadt entwendet zu haben. Bei folgenden Kfz-Diebstählen ist er tatverdächtig:

- 31. Oktober 2025: Diebstahl eines Ford Ka im Grasweg - 9. bis 12. November 2025: Diebstahl eines Toyota Aygo in der Borlinghauser Straße - 16. November 2025: Diebstahl eines Mercedes 190 E in der Straße "Im Weihewinkel" - 22. November 2025: Diebstahl eines Citroen C1 in der Beckumer Straße

Der Jugendliche wurde inzwischen festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Bei einem mutmaßlichen Mittäter, ebenfalls ein 16-Jähriger aus Lippstadt, wurde im Zuge der Ermittlungen ein Kfz-Schlüssel mit bislang ungeklärter Herkunft gefunden. Die Polizei fragt nun: Wer vermisst einen solchen Schlüssel oder kann Angaben zu seiner Herkunft machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

