Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten Tabakwaren

Erwitte (ots)

In der Zeit zwischen Montag (15. Dezember), 20 Uhr, und Dienstag (16. Dezember), 7:15 Uhr, wurde in ein Tabakwarengeschäft innerhalb eines Supermarktes am Wemberweg in Erwitte eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt, indem sie gewaltsam eine Holzplatte entfernten, mit der ein Fenster nach einem vor mehreren Wochen verübten Einbruch provisorisch gesichert worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

