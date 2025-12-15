PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat gesprengt

  • Bild-Infos
  • Download

Lippstadt-Lipperbruch (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Lippstadt-Lipperbruch ein Zigarettenautomat gesprengt. Ein Anwohner der Mastholter Straße hörte gegen 03:04 Uhr einen lauten Knall und stellte einen beschädigten Zigarettenautomaten in Höhe der Hausnummer 129 fest. Der Automat wurde durch die Sprengung vollständig zerstört. Trümmerteile wurden mehrere Meter weit geschleudert. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten der oder die Täter eine bislang unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Zeugen die Hinweise zur Tat, Tätern und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

