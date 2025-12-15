PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Brand in Keller - mögliche Brandstiftung

Lippstadt (ots)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Beckumer Straße in Lippstadt bemerkte in der Nacht zu Sonntag (14. Dezember) gegen 1:45 Uhr Brandgeruch und den Warnton eines Rauchmelders. In einem Kellerraum war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Der Mann warnte daraufhin die weiteren Bewohner des Hauses, die im Anschluss ihre Wohnungen verließen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

