PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Unfall mit E-Scooter gesucht

Soest (ots)

Ein 44-jähriger Mann wurde am Montagmorgen (15. Dezember) bei einem Verkehrsunfall in Soest schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Soester fuhr nach eigenen Angaben gegen 6:10 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Ostenhellweg in Richtung Paderborner Landstraße. Im Bereich der Einmündung zum Goebel-Styes-Weg sei er dann von einem grauen oder weißen Auto erfasst worden, das aus dem Goebel-Styes-Weg gekommen sei, und gestürzt. Der Pkw sei danach in unbekannte Richtung davon gefahren, ohne dass der Fahrer oder die Fahrerin sich um den 44-Jährigen gekümmert habe. Der Soester erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:17

    POL-SO: Brand in Keller - mögliche Brandstiftung

    Lippstadt (ots) - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Beckumer Straße in Lippstadt bemerkte in der Nacht zu Sonntag (14. Dezember) gegen 1:45 Uhr Brandgeruch und den Warnton eines Rauchmelders. In einem Kellerraum war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Der Mann warnte daraufhin die weiteren Bewohner des Hauses, die im Anschluss ihre Wohnungen verließen. Verletzt wurde niemand. Die ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:29

    POL-SO: Diebe entwenden Kupferkabel

    Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (12. Dezember), 19 Uhr, und Samstag (13. Dezember), 10 Uhr, wurde eine größere Menge Kupferkabel von einem Grundstück an der Ringstraße in Lippstadt-Lipperbruch gestohlen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang, indem sie ein Loch in einen Zaun schnitten. Die Kupferkabel haben einen Gesamtwert im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht nun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren