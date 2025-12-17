Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Unfall mit E-Scooter gesucht

Soest (ots)

Ein 44-jähriger Mann wurde am Montagmorgen (15. Dezember) bei einem Verkehrsunfall in Soest schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Soester fuhr nach eigenen Angaben gegen 6:10 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Ostenhellweg in Richtung Paderborner Landstraße. Im Bereich der Einmündung zum Goebel-Styes-Weg sei er dann von einem grauen oder weißen Auto erfasst worden, das aus dem Goebel-Styes-Weg gekommen sei, und gestürzt. Der Pkw sei danach in unbekannte Richtung davon gefahren, ohne dass der Fahrer oder die Fahrerin sich um den 44-Jährigen gekümmert habe. Der Soester erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell