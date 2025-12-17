Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte

Erwitte (ots)

Eine Gaststätte am Schäferkämper Weg in Erwitte-Bad Westernkotten war in der Zeit zwischen Sonntag (14. Dezember), 23 Uhr, und Montag (15. Dezember), 7:30 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen gewaltsam einen Tresor aus einer Wand, den sie mitsamt Inhalt entwendeten. Im Tresor befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen mehrere tausend Euro Bargeld.

Auf dem Gelände der Gaststätte wurde zudem eine Gartenhütte aufgebrochen. Daraus wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand aber nichts gestohlen.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort spuren und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt telefonisch unter 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

