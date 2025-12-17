Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ganztägiger Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am 15.12.2025 führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt in der Zeit zwischen 08 Uhr und 21 Uhr Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen und der Kriminalität durch.

Neben zahlreichen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung stachen einige Sachverhalte besonders hervor.

Der negative Höhepunkt des Einsatzes war ein Sachverhalt mit einem Motorradfahrer. Dieser befuhr um 14:05 Uhr mit seiner 1250er Suzuki die die B55 in Fahrtrichtung Benteler mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit (179km/h bei erlaubten 100km/h). Er überholte zu allem Überfluss auch noch diverse Fahrzeuge verbotswidrig über die rechte Fahrspur. Beim Versuch den Führer des Motorrades anzuhalten, fuhr dieser zudem in den Gegenverkehr, umkurvte somit den Beamten der versuchte ihn anzuhalten, und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Die Ermittlungen an der Halteranschrift in Beckum dauern an.

Erwähnenswert war zudem eine Verkehrskontrolle in Geseke. Die Einsatzkräfte beabsichtigte einen Fahrzeugführer auf einem Leichtkraftrad zu kontrollieren. Beim Erblicken der Polizeivollzugsbeamten flüchtete dieser und konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Fahrzeugführer war augenscheinlich stark alkoholisiert, leugnete allerdings, dass er während der Fahrt unter Alkohol stand. Als die Beamten ihm die Blutprobenentnahme eröffneten, versuchte der Betroffene zu Fuß zu flüchten. Auch dieser Fluchtversuch war nur von kurzer Dauer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die entsprechenden Anzeigen werden ihn in naher Zukunft beschäftigen.

Am Ende des Tages zeigte die Bilanz, dass die hohe Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht erfreulich war. Alle Verstöße wurden konsequent geahndet. Im Rahmen von verkehrsdidaktischen Gesprächen wurde den Betroffenen verdeutlich, welche Folgen die entsprechenden Überschreitungen haben können. Die Betroffenen zeigten sich überwiegend einsichtig und gelobten Besserung.

Am Hauptbahnhof wurde eine männliche Person mit einem Messer kontrolliert. Das Messer wurde sichergestellt. Die Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz folgt.

Der polizeiliche Präsenz auf den Weihnachtsmärkten wurde seitens der zahlreichen Besucher positiv bewertet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell