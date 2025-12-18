PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupferkabel aus Steinbruch gestohlen

Rüthen (ots)

Aus einem Steinbruch an der Straße "Im Kliev" in Rüthen-Kallenhardt wurden zwischen Dienstag (16. Dezember), 12:30 Uhr, und Mittwoch (17. Dezember), 5:05 Uhr, etwa 120 Meter Kupferkabel gestohlen. Die Kabel, die einen geschätzten Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich haben, wurden in einem Gebäude auf dem Gelände abgeschnitten und anschließend mutmaßlich mit einem Firmenfahrzeug zu einem Fluchtfahrzeug gebracht, das am Rande des Betriebsgeländes auf einem Feldweg stand.

Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter liegen nicht vor. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

