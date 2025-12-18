Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sprengkraft reichte nicht aus

Lippstadt (ots)

Unbekannte versuchten am 18.12.2025, 01:25 Uhr, vor dem Haus Beckumer Straße 151 einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Reste eines Silvesterböllers in der Ausgabeluke des Automaten fest. Die Sprengkraft reichte nicht aus, um an das Innenleben des Automaten zu gelangen. Durch die Rußbildung entstand Sachschaden von wenigen Hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Täterermittlung geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

