Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall auf der Wiedenbrücker Straße - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Bereits am Mittwoch, den 27. November 2025, um 17:10 Uhr, ereignete sich auf der Wiedenbrücker Straße, Höhe Krankenhaus, ein Verkehrsunfall, wobei eine 15-Jährige Radfahrerin aus Lippstadt leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 15-jährige die Wiedenbrücker Straße in Richtung Norden. In Höhe des Krankenhausparkplatzes kam ein schwarzer Pkw von diesem gefahren, übersah die 15-jährige und erfasste sie. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Das Fahrrad wurde durch die Kollision beschädigt. Die Pkw-Fahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden der Jugendlichen. Die 15-jährige gab an, dass alles in Ordnung sei und sie keinerlei Hilfe benötige. Daraufhin setzte die Pkw-Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien, oder Erreichbarkeiten zu hinterlassen. Sie konnte von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alte, ca. 170 cm groß mit langen, braunen und glatten Haaren. Angaben zum Pkw konnte die 15-jährige nicht machen. Da alle Ermittlungen bisher erfolglos waren, sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

