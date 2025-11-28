Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gewalttätige Auseinandersetzung vor Gaststätte: 44-Jähriger schwer verletzt - Ermittlungen wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts

Gelnhausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen 51 Jahre alten Mann festgenommen, der an einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Berliner Straße beteiligt gewesen sein soll. Ihm wird vorgeworfen, einen 44-Jährigen dabei schwer verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei in Gelnhausen haben nun Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen, bei denen die noch weitgehend unklaren Hintergründe sowie genauen Abläufe des Geschehens aufzuklären sind.

Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen sei es gegen 0.50 Uhr zu einem Streit vor dem Lokal gekommen, in dessen Folge der Tatverdächtige auf den 44-Jährigen eingewirkt haben soll. Dieser kam mit blutigen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 51-Jährige, der selbst eine Verletzung aufwies und unter Alkoholeinfluss stand, befindet sich derzeit in Gewahrsam. Über seinen Verbleib wird noch zu entscheiden sein.

Die Kriminalpolizei in Gelnhausen sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet unter der Rufnummer 06051 827-0 um Hinweise.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau zu richten.

