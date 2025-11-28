Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 80.000 Euro Schaden bei Feuer in Einrichtungsmarkt

Gelnhausen (ots)

(lei) Ein verhältnismäßig kleines Feuer in einem Einrichtungsmarkt in der Freigerichter Straße 4 hat am Donnerstagabend einen recht großen Schaden verursacht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Gemeinsam mit der Feuerwehr wurden die Ordnungshüter gegen 19.20 Uhr zu dem Geschäft alarmiert, nachdem Bedienstete des Ladens zuvor Brandgeruch wahrgenommen und ein kleines Feuer in einer Toilette festgestellt hatten. Als eigene Löschversuche nicht zum Erfolg führten, wählte man den Notruf. In dem Toilettenraum war aus noch unbekannten Gründen ein Mülleimer und ein darüber hängender Papierspender in Brand geraten. Die Flammen konnten durch die eingetroffenen Brandbekämpfer dann augenblicklich gelöscht werden.

Der Schaden, der durch Löschwasser und Rauchkontamination an Verkaufsgegenständen und Inventar entstanden sein dürfte, wird vorläufig auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Klärung der Brandursache ist nun Aufgabe der Ermittler der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell