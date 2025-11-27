Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Clio überschlug sich: Zwei Leichtverletzte bei Kollision zweier Autos

Bild-Infos

Download

Autobahn 66 / Gelnhausen (ots)

(lei) Zwei Leichtverletzte und zwei vermutlich totalbeschädigte Autos sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Hanau.

Nach bisherigen Informationen der aufnehmenden Streife der Polizeiautobahnstation Südosthessen wollte eine 47 Jahre alte Renault-Fahrerin gegen 14.55 Uhr an der Anschlussstelle Gelnhausen-Ost auf die Schnellstraße auffahren, als sie beim Wechsel auf die linke Fahrspur wohl einen von hinten heranfahrenden BMW übersah, an dessen Steuer ein 35-Jähriger saß. Durch die anschließende Kollision beider Fahrzeuge überschlug sich der Clio und blieb auf dem Dach liegen.

Während der 35-Jährige unversehrt blieb, kamen die 47-Jährige und die 44-jährige Beifahrerin in dem 5er leicht verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Pkw, an denen ein Gesamtschaden von vorläufig geschätzten 27.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kam es auf der betroffenen Fahrbahn zeitweise zu Sperrungen und Rückstau; die Strecke war gegen 17.30 Uhr wieder frei.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei den Beamten zu melden.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell