Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Soest

Soest (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest einen Schwerpunkteinsatz durch. Die Maßnahmen wurden sowohl durch uniformierte als auch zivile Polizeibeamte umgesetzt. Ziel des Einsatzes war die Verhinderung und Bekämpfung von Straftaten.

Der Einsatz konzentrierte sich auf den Innenstadtbereich, verschiedene Wohngebiete sowie auf den Soester Weihnachtsmarkt, der während des Einsatzes bestreift wurde.

In einer Drogerie in der Brüderstraße beobachteten die Einsatzkräfte eine männliche Person, die Parfüm im Wert von über 1.000 Euro entwendete. Der Tatverdächtige konnte im Bereich der Fußgängerzone angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Darüber hinaus stellten die Beamten in den angrenzenden Wohngebieten mehrere kleinere Verkehrsverstöße fest, die ohne besondere Vorkommnisse geahndet wurden.

Der Schwerpunkteinsatz verlief insgesamt ruhig und erfolgreich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell