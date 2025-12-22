Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub auf Tankstelle

Soest (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (21.12.2025) kam es in Soest zu einem Raub auf die Aral-Tankstelle am Wisbyring. Um 20:37 Uhr betrat eine maskierte männliche Person den Verkaufsraum und bedrohte die Angestelle mit einer schwarzen Schusswaffe. Die Mitarbeiterin übergab dem Täter einen dreistelligen Geldbetrag, woraufhin dieser zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 1,80 Meter groß - ca. 35 Jahre alt - dunkle/braune Augen - schlanke Statur - maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube - vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Hose - sprach mit polnischem Akzent

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tankstelle gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell