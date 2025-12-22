PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub auf Tankstelle

Soest (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (21.12.2025) kam es in Soest zu einem Raub auf die Aral-Tankstelle am Wisbyring. Um 20:37 Uhr betrat eine maskierte männliche Person den Verkaufsraum und bedrohte die Angestelle mit einer schwarzen Schusswaffe. Die Mitarbeiterin übergab dem Täter einen dreistelligen Geldbetrag, woraufhin dieser zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   -	etwa 1,80 Meter groß -	ca. 35 Jahre alt -	dunkle/braune Augen -	
schlanke Statur -	maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube -	 
vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Hose -	sprach mit polnischem
Akzent

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tankstelle gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 10:49

    POL-SO: Personenschaden bei Verkehrsunfall mit Güterzug

    Warstein (ots) - Am 19.12.2025 gegen 19:12 Uhr geriet eine 19-jährige weibliche Person an der B55 in Warstein-Belecke auf die dort parallel verlaufenden Bahngleise und wurde von einem durchfahrenden Güterzug erfasst. Die Frau war mit 3 weiteren Personen dort an einem unbeschrankten Bahnübergang zu Fuß unterwegs. Die Frau erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:58

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Soest

    Soest (ots) - Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest einen Schwerpunkteinsatz durch. Die Maßnahmen wurden sowohl durch uniformierte als auch zivile Polizeibeamte umgesetzt. Ziel des Einsatzes war die Verhinderung und Bekämpfung von Straftaten. Der Einsatz konzentrierte sich auf den Innenstadtbereich, verschiedene Wohngebiete sowie auf den Soester Weihnachtsmarkt, der ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:34

    POL-SO: 15-jähriger Radfahrer angefahren

    Soest (ots) - Am 18.12.2025, um 07:40 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Soester mit seinem Fahrrad den südlichen Radweg am Lübecker Ring. An der Kreuzung Lübecker Ring / Hiddingser Weg bog er nach links ab, um seine Fahrt in Richtung Hiddingsen fortzusetzen. Beim Linksabbiegen übersah ihn der Fahrer eines entgegenkommenden grauen Mercedes Kastenwagens. Dieser kam aus Richtung der Arnsberger Straße und beabsichtigte nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren