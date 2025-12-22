Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 23-Jähriger rassistisch beleidigt und angegriffen

Soest (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag (21. Dezember) einen 23-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz in Soest rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen. Der Unbekannte fuhr gegen 16.30 Uhr ohne erkennbaren Grund mit seinem E-Scooter auf den 23-jährigen Guineer aus Soest zu und beleidigte ihn rassistisch. Anschließend stieß er ihn zu Boden, spuckte ihn an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Zudem trat er ihn gegen den Kopf.

Der Mann flüchtete zunächst, kehrte aber kurze Zeit später zum Bahnhof zurück und beleidigte einen Zeugen. Der Unbekannte wurde folgendermaßen beschrieben:

- etwa 30 Jahre alt - europäisches Erscheinungsbild - dunkle Hose - dunkle Jacke mit weiß reflektierenden Streifen im Bereich der Brust - dunkle Schuhe - sprach akzentfreies Deutsch - wurde von Unbeteiligten "Julian" genannt

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Umfeld des Bahnhofs verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Identität des Täters. Diese werden telefonisch unter 02921/91000 sowie in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell