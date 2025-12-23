PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Welver (ots)

In der Zeit zwischen dem 19. Dezember, 15 Uhr und dem 22. Dezember, 15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Feldgraben" ein. Die Unbekannten verschafften sich offenbar gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus, durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

