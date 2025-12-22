Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Tankstelle

Warstein (ots)

Eine Tankstelle an der Straße "Lanfer" in Warstein-Belecke war in der Zeit zwischen Samstag (20. Dezember), 22 Uhr, und Sonntag (21. Dezember), 6:45 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen eine Scheibe im Kassenbereich ein und entwendeten eine bisher unbekannte Menge Tabakwaren.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Warstein telefonisch unter 02902/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell