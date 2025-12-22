PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Einbruch in Tankstelle

Warstein (ots)

Eine Tankstelle an der Straße "Lanfer" in Warstein-Belecke war in der Zeit zwischen Samstag (20. Dezember), 22 Uhr, und Sonntag (21. Dezember), 6:45 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen eine Scheibe im Kassenbereich ein und entwendeten eine bisher unbekannte Menge Tabakwaren.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Warstein telefonisch unter 02902/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

