Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Cannabisplantage in ehemaliger Gaststätte

Welver (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Soest:

Die Polizei hat am Montag (22. Dezember) in einem Haus an der Bördestraße in Welver-Borgeln eine Cannabisplantage entdeckt. Ein anonymer Hinweis hatte die Beamten auf die Spur gebracht. Intensive Ermittlungen bestätigten den Verdacht, sodass am Montag ein Beschluss des Amtsgerichts Arnsberg vollstreckt und das Gebäude, in dem sich früher eine Gaststätte befand, durchsucht wurde.

Im Haus fanden die Beamten auf mehreren Etagen eine professionelle Aufzucht vor. Neben dem Equipment zur Aufzucht wurden mehrere hundert Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sowie mehrere Kilogramm bereits geerntetes Cannabis sichergestellt. Wegen der großen Menge wurde das THW zur Unterstützung angefordert.

Personen wurden nicht im Haus angetroffen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

