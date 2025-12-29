PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Einbruch in Gaststätte

Möhnesee-Körbecke (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 22. Dezember, 10 Uhr und dem 24. Dezember, 14 Uhr, in einen Gastronomiebetrieb in der Seestraße ein. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten, brachen gewaltsam eine Tür zum Büro auf und suchten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden sowohl Bargeld, eine PTB-Waffe also auch alkoholische Getränke entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

