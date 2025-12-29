PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Cocktailbar

Lippstadt-Bad Waldliesborn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen dem 25. Dezember, 14 Uhr und dem 26. Dezember, 07:15 Uhr, in eine Cocktailbar in der Liesborner Straße ein. Der Einbrecher hebelte nach derzeitigen Erkenntnissen eine Seitentür zu dem Gastronomiebetrieb auf und entwendete einen Tresor, den er mit einem im Gebäude abgestellten Bollerwegen abtransportierte. Außerdem brach er zahlreiche Mitarbeiter-Schließfächer in einem weiteren Raum auf und entwendete Bargeld aus diesen. Anhand von Videoaufzeichnungen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: - männlich, etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, dunkle Arbeitshose mit Taschen, dunkle Oberbekleidung, maskiert mit einer Sturmhaube, er hielt ein Brecheisen in der Hand und trug Handschuhe

Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung am Tatort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Hinweise zu der verdächtigen Person nimmt die Polizei Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

