Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Soest (ots)

Am Samstag (27. Dezember) wurde zwischen 13 und 21:15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Klingelpoth" in Soest eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten in eine Erdgeschosswohnung, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell