PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Containerbrand

Lippstadt (ots)

Am 25. Dezember wurde ein Altkleidercontainer in der Bückeburger Straße von bislang Unbekannten in Brand gesetzt. Die gegen 18:15 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den brennenden Container zügig löschen. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei wurde offenbar ein brennender Gegenstand in den Container geworfen. Ein weiterer neben dem brennenden Container aufgestellter Altkleiderbehälter musste ebenfalls von der Feuerwehr geöffnet werden, um auszuschließen, dass sich in diesem ebenfalls ein brennender Gegenstand befindet. Beide Behältnisse sind derzeit unbrauchbar. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:31

    POL-SO: Bargeld aus Wohnung gestohlen

    Lippstadt (ots) - Ein Mehrfamilienhaus in der Erwitter Straße in Lippstadt war in der Zeit zwischen Samstag (27. Dezember), 20 Uhr, und Sonntag (28. Dezember), 8:30 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Die Tür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss wurde gewaltsam aufgebrochen. Aus der Wohnung wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 08:25

    POL-SO: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Soest (ots) - Am Samstag (27. Dezember) wurde zwischen 13 und 21:15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Klingelpoth" in Soest eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten in eine Erdgeschosswohnung, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 08:25

    POL-SO: Einbruch in Cocktailbar

    Lippstadt-Bad Waldliesborn (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen dem 25. Dezember, 14 Uhr und dem 26. Dezember, 07:15 Uhr, in eine Cocktailbar in der Liesborner Straße ein. Der Einbrecher hebelte nach derzeitigen Erkenntnissen eine Seitentür zu dem Gastronomiebetrieb auf und entwendete einen Tresor, den er mit einem im Gebäude abgestellten Bollerwegen abtransportierte. Außerdem brach er zahlreiche Mitarbeiter-Schließfächer in einem weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren