Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Containerbrand

Lippstadt (ots)

Am 25. Dezember wurde ein Altkleidercontainer in der Bückeburger Straße von bislang Unbekannten in Brand gesetzt. Die gegen 18:15 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den brennenden Container zügig löschen. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei wurde offenbar ein brennender Gegenstand in den Container geworfen. Ein weiterer neben dem brennenden Container aufgestellter Altkleiderbehälter musste ebenfalls von der Feuerwehr geöffnet werden, um auszuschließen, dass sich in diesem ebenfalls ein brennender Gegenstand befindet. Beide Behältnisse sind derzeit unbrauchbar. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

