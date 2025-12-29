Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sitzbank auf Tischtennisplatte in Brand gesetzt

Soest (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am späten Freitagabend (26. Dezember) zu einem Spielplatz im Wohngebiet "Ardey" in Soest alarmiert. Dort hatten bislang unbekannte Täter kurz vor Mitternacht mutmaßlich zunächst eine Sitzbank auf eine Tischtennisplatte gestellt und diese im Anschluss in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Sowohl die Bank als auch die Tischtennisplatte wurden durch das Feuer beschädigt. Eine Fahndung im Umfeld des Brandortes brachte keinen Erfolg.

Zeugen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell