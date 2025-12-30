PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gartenbank in Brand geraten

Lippetal-Oestinghausen (ots)

Am gestrigen Montagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 07:45 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Kayserstraße gerufen. Auf der Terrasse einer Wohnung im Erdgeschoss war aus bislang ungeklärter Ursache eine Gartenbank in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, allerdings entstand an der Gebäudefassade und am Dach des Hauses Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:05

    POL-SO: Mauer mit Hakenkreuzen beschmiert

    Soest (ots) - Ein Passant bemerkte am Freitagmorgen (26. Dezember) gegen 10:15 Uhr, dass eine Mauer an der Fahrradstraße zwischen Nottebohmweg und Ostenhellweg in Soest mit verfassungsungswidrigen Kennzeichen beschmiert wurden. An der Mauer befanden sich vier Hakenkreuze sowie der Schrifzug "OSSC", bei dem die Buchstaben "S" als SS-Runen dargestellt waren. Der Staatsschutz wurde informiert. Hinweise werden telefonisch ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:55

    POL-SO: Sitzbank auf Tischtennisplatte in Brand gesetzt

    Soest (ots) - Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am späten Freitagabend (26. Dezember) zu einem Spielplatz im Wohngebiet "Ardey" in Soest alarmiert. Dort hatten bislang unbekannte Täter kurz vor Mitternacht mutmaßlich zunächst eine Sitzbank auf eine Tischtennisplatte gestellt und diese im Anschluss in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Sowohl die Bank als auch die Tischtennisplatte wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren