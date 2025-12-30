Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gartenbank in Brand geraten

Lippetal-Oestinghausen (ots)

Am gestrigen Montagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 07:45 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Kayserstraße gerufen. Auf der Terrasse einer Wohnung im Erdgeschoss war aus bislang ungeklärter Ursache eine Gartenbank in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, allerdings entstand an der Gebäudefassade und am Dach des Hauses Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

