Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Bad Sassendorf (ots)

Am 1. Januar sprengten bislang unbekannte Täter zwischen 1 Uhr und 2 Uhr in der Nacht einen Zigarettenautomaten in der Wasserstraße. Ein Zeuge bemerkte den beschädigten Automaten und verständigte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Automat geöffnet und beschädigt war. Entwendet wurde nach der Sprengung eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln sowie das Bargeld aus dem Automaten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

