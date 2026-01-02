Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Bushaltestellenhäuschen beschädigt

Soest (ots)

Mehrere Bushaltestellenhäuschen entlang des Siegmund-Schultze-Wegs in Soest wurden in der Silvesternacht (31. Dezember / 1. Januar) beschädigt. Ein Zeuge meldete sich gegen 4:20 Uhr bei der Polizei und berichtete von einem beschädigten Unterstand.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an drei Bushaltestellen Glasscheiben der dortigen Wartehäuschen zerstört wurden. Dabei handelte sich um die Haltestellen "Springinsfeld", "Klusener Weg" und "Merianweg". Insgesamt wurden vier Unterstände beschädigt.

Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

