PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Bushaltestellenhäuschen beschädigt

Soest (ots)

Mehrere Bushaltestellenhäuschen entlang des Siegmund-Schultze-Wegs in Soest wurden in der Silvesternacht (31. Dezember / 1. Januar) beschädigt. Ein Zeuge meldete sich gegen 4:20 Uhr bei der Polizei und berichtete von einem beschädigten Unterstand.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an drei Bushaltestellen Glasscheiben der dortigen Wartehäuschen zerstört wurden. Dabei handelte sich um die Haltestellen "Springinsfeld", "Klusener Weg" und "Merianweg". Insgesamt wurden vier Unterstände beschädigt.

Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 08:37

    POL-SO: Stromverteilerkasten beschädigt

    Bad Sasssendorf (ots) - In der Silvesternacht wurde ein Internet-und Stromverteilerkasten der Telekom in der Straße "Zur Sälzerschule", in Höhe der Hausnummer 48, von bislang Unbekannten beschädigt. Die Störung lief etwa gegen 2 Uhr in der Nacht bei der Telekom auf. Am nächsten Tag stellte ein Mitarbeiter des Unternehmens vor Ort fest, dass Unbekannte vermutlich einen angezündeten Böller durch ein Loch in den ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:27

    POL-SO: Einbruch in Gaststätte - 16-Jähriger festgenommen

    Lippstadt (ots) - Der Inhaber einer Gaststätte in der Straße "Am Kusel" in Lippstadt-Dedinghausen erhielt in der Nacht zu Mittwoch (31. Dezember) gegen 3:30 Uhr einen Alarm auf sein Handy. Die installierten Überwachungskameras hatten Bewegung im Gebäude registriert. Über die Bilder konnte der Mann dann einen Einbruch in seine Gaststätte beobachten, woraufhin er die Polizei alarmierte. Die Beamten umstellten das ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:21

    POL-SO: Sprengung eines Zigarettenautomaten

    Bad Sassendorf (ots) - Am 1. Januar sprengten bislang unbekannte Täter zwischen 1 Uhr und 2 Uhr in der Nacht einen Zigarettenautomaten in der Wasserstraße. Ein Zeuge bemerkte den beschädigten Automaten und verständigte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Automat geöffnet und beschädigt war. Entwendet wurde nach der Sprengung eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln sowie das Bargeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren