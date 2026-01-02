Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Stromverteilerkasten beschädigt

Bad Sasssendorf (ots)

In der Silvesternacht wurde ein Internet-und Stromverteilerkasten der Telekom in der Straße "Zur Sälzerschule", in Höhe der Hausnummer 48, von bislang Unbekannten beschädigt. Die Störung lief etwa gegen 2 Uhr in der Nacht bei der Telekom auf. Am nächsten Tag stellte ein Mitarbeiter des Unternehmens vor Ort fest, dass Unbekannte vermutlich einen angezündeten Böller durch ein Loch in den Verteilkasten warfen. Durch die Explosion wurde der Verteilerkasten stark beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell