POL-SI: Kradfahrer flüchtet vor Kontrolle - PKW-Fahrer verhindert Unfall durch Gefahrenbremsung - #polsiwi

Netphen (OT Afholderbach) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 62 ist am Mittwochnachmittag (05.03.2025) ein 63-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Krad gegen kurz nach 17 Uhr von Afholderbach in Richtung Lützel unterwegs. Vor ihm fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Gespann aus Zugmaschine und einem angehängten Fass. An einer Einmündung wollte der 45-Jährige nach links abbiegen. Dies übersah ...

