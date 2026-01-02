Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei sensibilisiert wegen winterlicher Straßenverhältnisse und Verkehrsbehinderungen

Osthessen (ots)

Aufgrund winterlicher Wetter- und Straßenverhältnisse kommt es in Osthessen seit gestern Nachmittag vermehrt zu Verkehrsproblemen. In diesem Zusammenhang wurden bei der Polizei Osthessen rund fünf Verkehrsunfälle registriert. Glücklicherweise kam es bei diesen Verkehrsunfällen lediglich zu Sachschäden.

Bus kommt von Fahrbahn ab

Rasdorf. Auf der L 3170 zwischen der Ortschaften Rasdorf und Geisa rutschte am frühen Freitagmorgen (02.01.), gegen 7 Uhr, ein nur mit dem Fahrer besetzter Kraftomnibus auf einer Gefällstrecke in den Straßengraben. Dieser blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt, sodass lediglich ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.

Die Wetterlage mit Schneefall und dementsprechend winterglatten Straßen wird voraussichtlich über große Teile des Freitags andauern. Aus diesem Grund werden Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gebeten, ihre Fahrweise und Geschwindigkeiten den Witterungsverhältnissen anzupassen.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell