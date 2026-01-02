PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei sensibilisiert wegen winterlicher Straßenverhältnisse und Verkehrsbehinderungen

Osthessen (ots)

Aufgrund winterlicher Wetter- und Straßenverhältnisse kommt es in Osthessen seit gestern Nachmittag vermehrt zu Verkehrsproblemen. In diesem Zusammenhang wurden bei der Polizei Osthessen rund fünf Verkehrsunfälle registriert. Glücklicherweise kam es bei diesen Verkehrsunfällen lediglich zu Sachschäden.

Bus kommt von Fahrbahn ab

Rasdorf. Auf der L 3170 zwischen der Ortschaften Rasdorf und Geisa rutschte am frühen Freitagmorgen (02.01.), gegen 7 Uhr, ein nur mit dem Fahrer besetzter Kraftomnibus auf einer Gefällstrecke in den Straßengraben. Dieser blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt, sodass lediglich ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.

Die Wetterlage mit Schneefall und dementsprechend winterglatten Straßen wird voraussichtlich über große Teile des Freitags andauern. Aus diesem Grund werden Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gebeten, ihre Fahrweise und Geschwindigkeiten den Witterungsverhältnissen anzupassen.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 22:41

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Hünfeld - Auffahrunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden Am Dienstag, (30.12.) befuhren ein grauer PKW Kombi A 4 und ein brauner PKW VW Sharan in genannter Reihenfolge die L 3176 von Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Oberrombach. Beide PKW waren jeweils mit einer Fahrzeugführerin und zwei minderjährigen Kindern auf den Rücksitzen besetzt. Kurz vor der Ampelanlage am Abzweig nach Sargenzell ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren