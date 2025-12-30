PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Hünfeld - Auffahrunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Am Dienstag, (30.12.) befuhren ein grauer PKW Kombi A 4 und ein brauner PKW VW Sharan in genannter Reihenfolge die L 3176 von Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Oberrombach. Beide PKW waren jeweils mit einer Fahrzeugführerin und zwei minderjährigen Kindern auf den Rücksitzen besetzt. Kurz vor der Ampelanlage am Abzweig nach Sargenzell bremste die vorausfahrende 33-jährige Fahrzeugführerin des AUDI aus Hünfeld verkehrsbedingt. Die nachfolgende 25-jährige Fahrzeugführerin des VW aus Petersberg erkannte dies zu spät und fuhr dem vorausfahrenden Fahrzeug fast ungebremst auf. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand voraussichtlich wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Gesamthöhe von 30.000 EUR.

Die insgesamt 6 Fahrzeuginsassen wurden zur Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt und wurden nach Erstbehandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

