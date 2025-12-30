Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-jähriger Lea H.

Fulda (ots)

Die seit Sonntagabend (14.12.) vermisste Lea H. konnte am heutigen Dienstagmittag (30.12.) wohlbehalten angetroffen werden.

Um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

Jonas Trabert

