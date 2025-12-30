PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-jähriger Lea H.

Fulda (ots)

Die seit Sonntagabend (14.12.) vermisste Lea H. konnte am heutigen Dienstagmittag (30.12.) wohlbehalten angetroffen werden.

Um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 14:24

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

    Osthessen (ots) - Unfall beim Einparken Künzell. Am Montag (29.12.) wollte nach derzeitigem Erkenntnisstand eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin in der Danziger Straße in Künzell-Bachrain auf dem Parkplatz eines dortigen Schnellrestaurants ihren Pkw vorwärts in eine Parklücke einparken. Hierbei touchierte sie die Gebäudewand des Schnellrestaurant, sodass am Fahrzeug und dem Gebäude etwa ein Gesamtsachschaden von etwa ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 12:51

    POL-OH: Einbruch in Büroräume

    Alsfeld (ots) - Am Sonntag (28.12.), in der Zeit von 16.15 Uhr bis 17 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten des Gemeindezentrums in der Schellengasse und durchsuchten diese anschließend nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren