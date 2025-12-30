Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Büroräume

Alsfeld (ots)

Am Sonntag (28.12.), in der Zeit von 16.15 Uhr bis 17 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten des Gemeindezentrums in der Schellengasse und durchsuchten diese anschließend nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Marc Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell