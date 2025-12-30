Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung: Brand einer Lagerhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Dienstag (30.12.), gegen 9.40 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Vogelsberg über ein Feuer auf dem Betriebsgelände eines Herstellers für Grill- und Kaminanzünder in der Jahnstraße informiert. Nach ersten Informationen geriet eine Lagerhalle auf dem Gelände in Brand, wodurch eine erhebliche Rauchentwicklung entsteht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Diese dauern derzeit noch an. Der Bereich der Einsatzstelle ist abgesperrt - es kommt derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wird empfohlen das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Brandursache ist unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell