POL-OH: Erstmeldung: Brand einer Lagerhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Dienstag (30.12.), gegen 9.40 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Vogelsberg über ein Feuer auf dem Betriebsgelände eines Herstellers für Grill- und Kaminanzünder in der Jahnstraße informiert. Nach ersten Informationen geriet eine Lagerhalle auf dem Gelände in Brand, wodurch eine erhebliche Rauchentwicklung entsteht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Diese dauern derzeit noch an. Der Bereich der Einsatzstelle ist abgesperrt - es kommt derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wird empfohlen das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Brandursache ist unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

