Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 67-Jähriger Johann L. vermisst

Fulda (ots)

Die Polizei sucht nach Johann L. Der 67-Jährige wird seit dem frühen Montagmorgen (29.12.), gegen 2.45 Uhr, vermisst. Er wurde zuvor letztmalig in der Pacelliallee in Fulda gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Ermittlungen und die Suche nach ihm in seinem persönlichen Umfeld sowie an möglichen Anlaufstellen führten bislang nicht zu seinem Auffinden.

Der Vermisste ist nur bedingt orientierungsfähig und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Er kann wie folgt beschrieben werden: 67 Jahre alt, circa 190 cm groß, schlanke Statur, Halbglatze grau/ braune Haare an den Seiten, grauer Bart, auffälliges Gangbild (Hinken)

Personen, die Hinweis zu dem Aufenthaltsort des vermissten Mannes geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(Marc Leipold)

