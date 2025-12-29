PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 67-Jähriger Johann L. vermisst

Fulda (ots)

Die Polizei sucht nach Johann L. Der 67-Jährige wird seit dem frühen Montagmorgen (29.12.), gegen 2.45 Uhr, vermisst. Er wurde zuvor letztmalig in der Pacelliallee in Fulda gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Ermittlungen und die Suche nach ihm in seinem persönlichen Umfeld sowie an möglichen Anlaufstellen führten bislang nicht zu seinem Auffinden.

Der Vermisste ist nur bedingt orientierungsfähig und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Er kann wie folgt beschrieben werden: 67 Jahre alt, circa 190 cm groß, schlanke Statur, Halbglatze grau/ braune Haare an den Seiten, grauer Bart, auffälliges Gangbild (Hinken)

Personen, die Hinweis zu dem Aufenthaltsort des vermissten Mannes geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren